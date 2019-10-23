МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду преимущественно снижением, сдержали настроения трейдеров опасения вокруг Brexit, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,43%, до 2941,62 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 1618,4 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,82%, до 26566,73 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,39%, до 2080,62 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — вырос на 0,01%, до 6673,1 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,34% — до 22625,38 пункта.

Опасения на мировых фондовых рынках связаны с неопределенностью вокруг сделки по выходу Великобритании из ЕС (Brexit). Во вторник прошло голосование в парламенте королевства, по итогам которого британские парламентарии поддержали во втором чтении новый законопроект о Brexit, но при этом отказались рассматривать его в трехдневный срок. В результате премьер-министр Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте до решения ЕС об отсрочке.

"Мы не думаем, что вероятность Brexit без сделки выросла, но возможность отсрочки определённо подпортила настроение", — считает рыночный экономист Capital Economics Хьюберт де Барош (Hubert de Barochez), чьё мнение цитирует агентство Рейтер.

Трейдеры сохраняют внимание вокруг торговли между США и Китаем. Очередной раунд торговых переговоров, как ожидается, начнется в пятницу. Инвесторы оценивают вероятность того, что повышение пошлин в декабре на импорт ряда китайских товаров в США может не состояться.