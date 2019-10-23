МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем в среду снижается против доллара и евро на фоне роста рисков агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, отмечают трейдеры.

Такие действия регулятора могут спровоцировать активную фиксацию прибыли игроками после роста рубля к максимумам с июля (против доллара – до 63,555 рубля), отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.08 мск повышается на 24 копейки, до 63,97 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 71,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАЧИНАЕТ ЧУВСТВОВАТЬ МЯГКОСТЬ ЦБ

Рубль после невнятных колебаний, отмечавшихся с утра, днем перешел к снижению против основных резервных валют. По-видимому, наступает некий перелом в позициях инвесторов: когда снижение ставки Центробанком с позитивного фактора для рубля (на фоне роста котировок ОФЗ) начинает восприниматься как негатив (понижающий эффективность carry trade), оценивают эксперты.

Против рубля начинают играть ожидания агрессивного смягчения политики ЦБ РФ, хотя одновременно они все еще поддерживают рынок рублевого госдолга, рассуждают эксперты BCS Global Markets.

"Внешний новостной фон не дает поводов для заметных внутридневных изменений валютного курса. Однако нерезиденты выходят с покупкой валюты. Они "фиксят" длинные рублевые позиции (продают рубли за доллары – ред.) перед заседанием ЦБ, поскольку при таких снижениях ключевой ставки, о которых стали сейчас говорить на рынке — вплоть до 1 процентного пункта до конца года (до 6% годовых), сидеть в рубле ради процентных ставок (по ОФЗ) становится некомфортно с учетом исторической волатильности рубля", — отмечают в BCS.

Накануне Сбербанк опубликовал ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ в октябре на 0,5 процентного пункта и, возможно, еще на 0,5 процентного пункта в декабре, в результате чего она может достичь 6% годовых.

Сейчас вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 процентных пункта на совете директоров 25 октября оценивается фьючерсным рынком в 75%, ожидания снижения на 0,25 процентных пунктов — в 25%. Одновременно усиливаются ожидания смягчения ДКП и на декабрьском заседании ЦБ, говорят эксперты BCS.

При этом поддержка рублю еще сохраняется от налоговых выплат в бюджет, которые в октябре могут составить порядка 1,68 триллиона рублей. Пик налогового периода приходится на текущую неделю.

Кроме того, в четверг НЛМК и "Полюс" должны выплатить по 22 миллиарда рублей, а "Новатэк" — 43 миллиарда дивидендов, оценил Юрий Попов из Sberbank Investment Research. В пятницу ожидается выплата дивидендов "Роснефтью" (163 миллиарда рублей), добавил он. Все это требует продажи экспортерами валюты за рубли.

Рынок нефти сползает (-0,8% до 59,22 доллара за баррель). Американский институт нефти (API) оценил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 18 октября выросли шестую неделю подряд — на 4,45 миллиона баррелей. Минэнерго США представит официальные оценки запасов сегодня вечером.

В итоге доллар и евро повышаются днем на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти при этом колеблется ниже уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рублевые "быки" так и не нашли повода, чтобы закрепиться ниже отметки 63,7 рубля за доллар, рассуждает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"При этом в среднесрочной перспективе, учитывая график погашений внешнего долга и покупки валюты Минфином, курс доллара ниже 65 рублей выглядит неоправданно слабым", — добавил он.

Снижение рубля выглядит закономерно, поскольку недавний его рост не сопровождался удорожанием нефти, говорит Геннадий Николаев из "Академии управления финансами и инвестициями".

"В краткосрочной перспективе доллар будет консолидироваться под отметкой 64 рубля, пробой которой станет возможным при сочетании оживления спроса на доллар на форексе и более глубокой просадки нефтяных цен. В целом же позиции российской валюты остаются довольно устойчивыми, а понижательные риски пока ограничены", — заключил он.