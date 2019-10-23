МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", провела листинг своих глобальных депозитарных расписок на Московской бирже, торги начнутся 28 октября, сообщила группа.

"Данный листинг является вторичным для ГДР компании, которые уже торгуются на Лондонской фондовой бирже — ни TCS Group, ни ее существующие акционеры не продают ГДР компании в связи с их листингом на Московской бирже", — говорится в сообщении.

Компания рассчитывает, что листинг на Московской бирже привлечет в ее бумаги российских инвесторов, которые не присутствуют на LSE, и поддержит их ликвидность.

"Торги ГДР под тикером TCSG на Московской бирже начнутся 28 октября 2019 года. Котировки и расчеты будут в российских рублях", — добавляется в сообщении.

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф мобайл", "Тинькофф страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр разработки".