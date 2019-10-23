МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером несколько усиливает свой утренний рост на фоне неопределенности относительно развития процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit) и развития внешнеторговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 9,35 доллара, или на 0,63%, до 1496,9 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро растёт на 0,35%, до 17,562 доллара за унцию.

Аналитик Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что инвесторы в основном отказываются от риска, отметив, что спросу на золото способствует, в частности, неопределенность относительно развития внешнеторговых отношений США и Китая. Следующий раунд их торговых переговоров пройдет в пятницу.

Спрос на более надежные активы, которым традиционно считается золото, поддерживается в среду и неопределенностью относительно Brexit. Накануне прошло голосование в парламенте Великобритании, по итогам которого британские парламентарии поддержали во втором чтении новый законопроект о Brexit, но при этом отказались рассматривать его в трехдневный срок. В результате премьер-министр страны Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте до решения ЕС об отсрочке выхода Британии из ЕС.

Другим важным фактором для золота остаётся заседание Федеральной резервной системы (ФРС) 29-30 октября. По данным CME Group, 94,6% аналитиков ожидают в октябре снижения учётной ставки в США на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,75-2%. Остальные эксперты прогнозируют сохранение ставки. Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, которое влияет на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на спросе на металл.