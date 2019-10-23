МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару растет в среду вечером, инвесторы ожидают новостей относительно выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск курс фунта стерлингов увеличивается по отношению к доллару до 1,2887 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2872 доллара. Курс доллара к иене растёт до 108,67 иены со 108,47 иены за доллар на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару опускается до 1,1117 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1124 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,05%, до 97,57 пункта.

Инвесторы следят за развитием процесса Brexit. Днем ранее британский парламент принял во втором чтении новый законопроект о выходе Великобритании из ЕС, однако отказался рассматривать его в трехдневный срок, как настаивал премьер-министр Борис Джонсон. Великобритания при этом попросила Евросоюз перенести Brexit на будущий год. Сейчас этот вопрос рассматривается в ЕС.

"Сейчас, когда в центре внимания находится Brexit, инвесторы смотрят, предоставит ли ЕС Великобритании больше времени — скорее всего, три месяца или меньше", — отмечает старший аналитик рынка Western Union Business Solutions Джо Манимбо (Joe Manimbo), чье мнение приводит агентство Рейтер. Он также уточнил, что риск Brexit без заключения специального соглашения снижается, что поддерживает оптимизм инвесторов.