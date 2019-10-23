МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в среду преимущественно ростом на фоне ослабления опасений за возможность выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без сделки, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,63%, до 7257,91 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,07%, до 5653,44 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 0,34%, до 12797,67 пункта.

Инвесторы следят за развитием процесса Brexit. Британские депутаты отказались во вторник рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок, как на том настаивал премьер Борис Джонсон. При этом парламентарии одобрили в принципе текст предложенного премьером соглашения с ЕС. Великобритания попросила ЕС отложить Brexit до конца января. Глава Евросовета Дональд Туск рекомендовал странам Евросоюза принять запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit, рассказал РИА Новости в среду источник в ЕС.

Поддержку британскому индексу также оказал рост цен на акции нефтяных компаний. Бумаги BP и Royal Dutch Shell подорожали более чем на 1% после того, как на рынке ослабли опасения за возможность переизбытка сырья.