МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся ростом, импульс которому придали бумаги "Сургутнефтегаза", взлетевшие на рыночных слухах, и другие бумаги нефтегазового сектора, поднявшиеся на вечернем росте котировок нефти, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,69%, до 2821,58 пункта, индекс РТС — на 0,35%, до 1392,47 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.51 мск увеличивается на 12 копеек, до 63,85 рубля, курс евро – на 9 копеек, до 71 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,4%, до 60,55 доллара за баррель.

"В среду российский рынок акций большую часть времени демонстрировал невыразительную разнонаправленную динамику вблизи отметки 2800 по индексу Мосбиржи. Под вечер рынок получил "заряд бодрости" со стороны нефти, стоимость которой восстановилась до уровней выше 60 долларов за баррель", — говорит Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Одним из поводов для роста котировок нефти стало зафиксированное EIA снижение запасов сырой нефти в США за минувшую неделю. На этом фоне нефтяники дружно вышли в "зеленую зону", обеспечив индексу Мосбиржи небольшой отрыв от рубежа 2800 пунктов", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И АУТСАЙДЕРЫ

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели на 16,6%, до 42,805 рубля, в отсутствие официальных новостей, обновив максимум с лета 2006 года; префы максимально поднимались на 8,4%, до 41,45 рубля – максимума с 15 июля.

К закрытию торгов обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли на 9,38%, привилегированные акции — на 2,72%.

Общий объем торгов бумагами "Сургутнефтегаза" (обыкновенными акциями — почти 8,9 миллиарда рублей, префами — почти 5,5 миллиарда) превысил в среду объем торгов бумагами Сбербанка (8,28 миллиарда и почти 1,55 миллиарда соответственно) и акциями "Газпрома" (9,3 миллиарда рублей).

"Резкий всплеск котировок акций "Сургутнефтегаза", как и тот, который был ранее в сентябре, может быть обусловлен активизацией различных рыночных слухов и спекуляций на тему того, как компания будет использовать свою подушку ликвидности", — прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег компании "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев.

В частности, незадолго до сегодняшнего всплеска котировок в одном из телеграм-каналов появилось предположение, что "Сургутнефтегаз" может последовать тренду на повышение дивидендных отчислений отдельными компаниями. В частности, на днях о новой дивидендной политике объявил "Лукойл", акции которого с тех пор подорожали на 6,7%.

Бахтин полагает, что такие движения могут объяснятся покупкой значительного объема акций крупным инвестором.

Также среди лидеров роста – префы "Транснефти" (2,69%), акции "Лукойла" (1,97%), бумаги "Татнефти" (префы выросли на 1,09%, обыкновенные акции – на 1,61%), акции компании "Энел Россия" (1,52%), обыкновенные акции "Башнефти" (1,28%) и акции ТГК-1 (1,19%).

Среди лидеров падения – акции "М.Видео" (-3,94%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,46%), депозитарные расписки X5 (-2,03%), акции "Распадской" (-1,51%) и ММК (-1,41%).

Кроме того, акции ВТБ отреагировали падением на решение банка не выплачивать промежуточные дивиденды. Наблюдательный совет ВТБ на последнем заседании обсуждал вопрос выплаты промежуточных дивидендов, но большинством голосов было решено, что в данный момент это рассматривать нецелесообразно, заявил журналистам глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

К закрытию торгов акции ВТБ снизились в цене на 1,14%.

ПРОГНОЗЫ

"Завтрашний день будет насыщен макроданными. Выделим предварительные оценки производственного PMI и PMI в секторе услуг Германии и еврозоны, данные по базовым заказам на товары длительного пользования за сентябрь в США. Кроме того, из американской статистики отметим продажи нового жилья в сентябре и предварительные PMI за октябрь", — указывает Бахтин.

В России компании НЛМК и Mail.ru Group опубликуют финансовые результаты за третий квартал, "Евраз" и Polymetal опубликуют операционные результаты за аналогичный период, добавляет он.

По его прогнозу, индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2790-2825 пунктов.

Оба индикатора – индексы Мосбиржи и РТС — в целом еще обладают потенциалом краткосрочного и среднесрочного повышения, считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал". "Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2800-2835 пунктов", — добавляет она.