МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты снижается против доллара и евро в рамках коррекции, отмечают трейдеры.

Ожидания агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ повысили риски сворачивания carry trade в пользу рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.32 мск повышался на 19 копеек до 63,93 рубля, курс евро — на 25 копеек 71,16 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОШЕЛ НА КОРРЕКЦИЮ

Рубль снижался вечером к доллару и к евро на фоне наметившейся фиксации прибыли нерезидентами из-за роста риска более агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Накануне Сбербанк опубликовал ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ в октябре на 0,5 процентного пункта и, возможно, еще на 0,5 процентного пункта в декабре, в результате чего она может достичь 6% годовых.

Сейчас вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 процентных пункта на совете директоров 25 октября оценивается фьючерсным рынком в 75%, ожидания снижения на 0,25 процентных пунктов — в 25%. Одновременно усиливаются ожидания смягчения ДКП и на декабрьском заседании ЦБ, говорят эксперты BCS.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 25 октября, опорное — 13 декабря.

На фоне мягкой политики ДКП снижение доходности рублевых долговых бумаг сделает carry trade в пользу рубля менее эффективным, и приток валюты по этому каналу снизится, говорят эксперты.

Рынок нефти вечером прибавляет более 2% в район 61,1 доллара за баррель.

Влияние на нефтяные котировки оказывает статистика минэнерго США, согласно которой коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 октября, уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 433,2 миллиона баррелей. Аналитики наоборот ожидали роста показателя на 2,2 миллиона баррелей.

Тем не менее, доллар и евро прибавляли вечером 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти при этом поднялась в район уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар подрос в район 63,9 рубля, и в прогнозе на завтра ожидаются его колебания от 63,80 рубля до 64,07 рубля, оценила Елена Чижевская из РФИ банка.

"Евро торгуется выше 71 рубля. Завтра ожидается его колебание в пределах 70,65–71,20 рубля", — оценила она.

Протестировать рубеж в 64 рубля американской валюте в среду так и не удалось, дальнейшее продвижение американской валюты вверх будет сдерживаться котировками нефти, которые после выхода данных о сокращении запасов в США преодолели отметку в 60 долларов за баррель марки Brent, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".