ВАШИНГТОН, 24 окт /ПРАЙМ/. Ведущие индексы США в среду по итогам торговой сессии закрылись в плюсе на более сильной корпоративной отчетности и позитивных новостях с азиатского фондового рынка, чем ожидалось, следует из данных торгов на Нью-Йоркской бирже.

По состоянию на 17.15 по Нью-Йорку (0.15 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,17%, до 26833,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,15%, до 8119,793 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,28%, до 3004,52

Согласно комментариям аналитиков агентства Bloomberg, биржи простимулировала более сильная, чем ожидалось, корпоративная отчетность американских компаний, а также хорошие новости с азиатского рынка.

"Люди опасались худшего. Пока немного лучше, чем ожидалось", — приводит агентство слова менеджера Eaton Vance Management Inc.