МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Резкое удорожание акций "Сургутнефтегаза" может быть связано с готовящимся расширением производства, рассказал РИА Новости генеральный директор инвестиционной компании "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

Вечером в среду обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели в цене более чем на 16%, обновив максимум с лета 2006 года. Акции "Сургутнефтегаза" взлетели на 16% к максимумам с лета 2006 года

"Рост акций может происходить на стратегических действиях, например, на готовящемся, но пока необнародованном расширении производства", — считает аналитик.

При этом, по мнению Хохрина, рост акций не был вызван возможным распечатыванием валютной "кубышки" "Сургутнефтегаза". Даже при убытке по итогам первого полугодия обналичивание этих средств для компании нецелесообразно, так как доход от процентов по депозитам способен с лёгкостью покрыть финансовые потери, отмечает он.

"Также, возможно, прибыль с депозитов была направлена на скупку бумаг с Мосбиржи, что и спровоцировало рост цен на бумаги", — сказал эксперт.

Средства "Сургутнефтегаза", размещенные на депозитах, по итогам первого полугодия 2019 года уменьшились на 3,4% по сравнению с показателем по состоянию на конец 2018 года, до 2,996 триллиона рублей.