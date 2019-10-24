МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики на фоне сезона отчетностей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,22% — до 2935,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite уменьшался на 0,38% — до 1612,27 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,47% — до 26691,11 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,08% — до 2079,01 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — рос на 0,37%, до 6697,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,58% — до 22757,33 пункта.

Мировые компании продолжают публиковать свои финансовые результаты по итогам завершившегося квартала. "Свои отчеты опубликовало меньше четверти компаний, поэтому еще больше отчетов мы по-прежнему ожидаем. Но пока что результаты смешанные", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс мнение старшего инвестиционного стратега CFRA Сэма Стовалла (Sam Stovall).

Поддерживает биржи Азии позитивная динамика рынков США. Три основных американских индекса — Dow Jones Industrial Average (DJIA), NASDAQ и S&P 500 — в среду выросли на 0,2-0,3%.

Корейский KOSPI под давлением после слабой статистики по ВВП страны. Согласно предварительным официальным данным, в третьем квартале рост экономики страны составил 0,4% в квартальном выражении против роста на 1% во втором квартале, ожидалось замедление роста только до 0,5%. В годовом исчислении рост остался на уровне 2%, хотя ожидалось ускорение до 2,1%.

Индекс Hang Seng поднимается после того, как правительство Гонконга официально отозвало законопроект об экстрадиции, который привел к массовым протестам и многомесячному хаосу в специальном административном районе.