МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару стабилизировался в четверг, трейдеры ожидают дальнейшего развития событий вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск курс фунта стерлингов стабилен к доллару и составляет до 1,2916 доллара за фунт.

Курс доллара к иене снижался до 108,61 иены со 108,68 иены за доллар на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1136 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1129 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 97,45 пункта.

Ситуация на валютных рынках в целом стабильна. Британский парламент во вторник поддержал законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, но отказался рассматривать его в трехдневный срок. ЕС также отложил срок принятия решения по отсрочке Brexit.

Фунт остается в центре внимания валютных рынков. Похоже, трейдеры взвешивают нынешние парламентские интриги против кажущейся неизбежности Brexit, приводит агентство Рейтер мнение брокера CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy).

Трейдеры также ждут заседаний Федеральной резервной системы (ФСР) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые запланированы на 29-30 октября и 24 октября соответственно.