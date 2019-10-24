МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в четверг утром после уверенного роста в среду на фоне неопределенности в вопросе выхода Великобритании из ЕС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,2 доллара, или на 0,08%, до 1494,35 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро падает на 0,13%, до 17,558 доллара за унцию. В среду золото подорожало на 0,49%.

Стоимость золота перешла к снижению на фоне отсутствия новостей в деле о Brexit. Во вторник британский парламент принял во втором чтении законопроект о выходе Великобритании из ЕС, но отказался рассматривать его в сжатые сроки, тем самым вынудив премьер-министра просить Евросоюз об отсрочке. В среду глава Евросоюза Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран ЕС принять запрос о переносе даты Brexit до 31 января 2020 года.

"Битва за Brexit, похоже, затянется. Правительство Великобритании не выполнит свой текущий график выхода из ЕС 31 октября, велика вероятность отсрочки. В то же время неопределенность Brexit будет продолжать давить на инвестиции и активность британского бизнеса", — приводит агентство Рейтер мнение экономистов ANZ.

Другим важным фактором для золота остаётся заседание Федеральной резервной системы (ФРС) 29-30 октября. По данным CME Group, 93,5% аналитиков ожидают в октябре снижения учётной ставки в США на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,75-2%. Остальные эксперты прогнозируют сохранение ставки. Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, которое влияет на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на спросе на металл.