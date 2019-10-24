МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Рубль слегка растет к доллару и евро в начале торговой сессии четверга в отсутствие сильных сигналов, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 8 копеек, до 63,87 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 71,10 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,25%, до 61,02 доллара за баррель по марке Brent.