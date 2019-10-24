МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ слегка прибавляет в четверг по инерции, акции "Сургутнефтегаза" сдержанно растут на 1,1% после скачка накануне на 9,4%, говорят трейдеры.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,05%, до уровня 2823 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,01%, до 1392,5 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,4%, до 60,95 доллара за баррель по марке Brent.