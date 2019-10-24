МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновляет исторические максимумы накануне принятия решения Центробанком РФ по ключевой ставке, свидетельствуют данные торгов.

К 14.49 мск рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,99%, до 2849,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,81%, до 1403,73 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в четверг рублевый индикатор уже поднимался до исторического максимума 2850,07 пункта, долларовый – до 1404,20 – максимума с 11 июля.

На заседании в пятницу ЦБ РФ может понизить ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 6,5% годовых, ожидают аналитики. Это стало бы позитивным сигналом для фондового рынка РФ,