МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику, в зависимости от выходящей отчётности торгующихся там эмитентов, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.27 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) понижается на 0,24%, до 26770 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,34%, до 8147,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижается на символические 0,03%, до 3003,5 пункта.

Инвесторы оценивают финансовые результаты компаний. Так, котировки акций Twitter обваливаются на 17,2% после того, как компания сообщила о снижении чистой прибыли в третьем квартале на 95%, до 36,52 миллиона долларов. А акции крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay снижаются в цене на 8,8% после сообщения об уменьшении чистой прибыли компании в отчетном периоде в 2,3 раза.

С другой стороны, трейдеры обращают внимание на чистую прибыль Microsoft Corp., которая выросла в годовом выражении на 21% и составила 10,678 миллиарда долларов. Акции компании дорожают на 1,9%. Кроме того, чистый убыток Tesla, приходящийся на акционеров, за первые три квартала сократился на 13,4% по отношению к прошлому году и составил 967 миллионов долларов. Котировки Tesla подскакивают на 15,8%.

Инвесторы меньше обращают внимание на очередные макроданные. Так, продажи новостроек в США в сентябре уменьшились на 0,7%, до 701 тысячи. Кроме того, показатель предшествовавшего месяца был пересмотрен до 706 тысяч с 713 тысяч.