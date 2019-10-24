МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Снижение курса евро по отношению к доллару усилилось после новости о сохранении неизменной учётной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.25 мск курс евро к доллару опускается до 1,1094 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1129 доллара. Днём европейская валюта показывала чисто символическое снижение по отношению к американской.

В рамках октябрьского заседания ЕЦБ сохранил базовую ставку на рекордно низком нулевом уровне. Ставка по депозитам также была сохранена, на уровне в минус 0,5%.

Курс доллара к иене уменьшается до 108,59 иены со 108,68 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,23%, до 97,72 пункта.

Доллар дешевеет к иене в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет позже в октябре. По данным CME Group, 93,5% экспертов ожидают снижения учётной ставки на 0,25 процентного пункта с текущей отметки в 1,75-2%. Остальные ожидают сохранения ставки на текущем уровне. Снижение ставки ФРС традиционно ослабляет доллар.