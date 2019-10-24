МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Цена на золото растет в четверг вечером в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.08 мск, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,05 доллара, или на 0,54%, до 1503,75 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 1,23%, до 17,797 доллара за унцию.

После заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), в рамках которого ключевая ставка была сохранена на рекордно низком уровне, инвесторы переключили свое внимание на грядущее заседания ФРС.

По данным CME Group, 93,5% экспертов ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 1,75-2%. Остальные ожидают сохранения ставки на текущем уровне. Снижение ставки ФРС традиционно ослабляет доллар, что позитивно отражается на стоимости золота, которое становится доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Поддержку стоимости золота также оказывает сохранение неопределенности вокруг Brexit. Великобритания попросила ЕС перенести дату Brexit с 31 октября на 31 января. Послы 27 стран ЕС провели в среду вечером первое неформальное обсуждение отсрочки Brexit, но официальных решений принято не было. При этом все ее участники согласились с необходимостью отложить выход Британии из союза, чтобы избежать Brexit без сделки.