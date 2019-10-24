МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в четверг умеренно снижается по отношению к доллару и символически растет к евро после небольшого снижения в течение дня, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Участники рынка ожидают завтрашнего решения Банка России относительно величины ключевой ставки и полагают, что регулятор снизит ее на 50 б.п., до 6,5%.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.07 мск четверга растёт на 18 копеек, до 64,13 рубля, курс евро снижается на 3 копейки, до 71,12 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,6%, до 61,5 доллара за баррель.

ЕЦБ ПОМОГ РУБЛЮ ПРОТИВ ЕВРО

Курс рубля в течение дня умеренно снижался к доллару и евро на фоне ожидания инвесторами завтрашнего заседания Банка России. Консенсус-прогноз сходится на том, что регулятор впервые с декабря 2017 года снизит ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 6,5% годовых.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, которая также ожидает снижения до 6,5%, считает, что при этом риторика представителей регулятора должна остаться достаточно осторожной.

"Проблема заключается в том, что по итогам этого года темпы роста цен могут замедлиться до 3,0-3,5% г/г, что означает, что ЦБ сильно ошибся в своих предыдущих прогнозах и выстраивал свою политику исходя из очень консервативных ожиданий. Однако в значительной степени ответственность за такой разрыв реальности и ожиданий лежит на бюджетной политике — расходы бюджета финансируются с большим опозданием и пока исполнение бюджета сильно отстает от плана", — комментирует свою точку зрения она.

По ее мнению, этот риск, нереализованный в 2019 году, может быть перенесен на 2020 год. Это означает, что ЦБ вынужден привести ставку в соответствие текущему уровню инфляции, но на горизонте 2020 года инфляционные риски сохраняются и не позволяют значительно снижать ставку, добавляет экономист.

Вечером рубль перешел к слабому росту против евро, теряющему свои позиции на форексе.

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании ранее в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. На этой отметке ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам также сохранена — на уровне минус 0,5%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ полностью совпали с прогнозами экспертов.

ПРОГНОЗЫ

"В рубле остается поддержка со стороны повышенного спроса на российские долговые бумаги. Также сохранению позиций нацвалюты вблизи уровня 64 способствует рост нефтяных цен выше 61 доллара за баррель", — говорит Антон Покатович из компании "БКС премьер".

Но в завершение недели российская валюта может вернуться к умеренному ослаблению, полагает он, при том что понижение ставки ЦБ уже учтено рынком.

"Данный шаг полностью заложен в цены долгового рынка. Также в пользу умеренной слабости в рубле будет выступать завершение налогового периода. Ожидаем, что в пятницу курс рубля будет формироваться в диапазоне 63,8-64,5", — прогнозирует он.

На завтра ожидаемый диапазон колебаний пары составит 63,75-64,35 рубля за доллар, прогнозирует Андрей Люшин из Локо-банка.