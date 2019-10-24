МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся на историческом максимуме по индексу Мосбиржи на целом букете позитивных факторов, индекс РТС также вырос, закрепившись выше круглой отметки в 1400 пунктов, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подскочил на 1,97%, переписав исторический максимум на уровне 2877,05 пункта, индекс РТС вырос на 1,52%, до 1413,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.47 мск растёт на 12 копеек, до 64,07 рубля, курс евро — практически не меняется по сравнению со вчерашним закрытием, находясь на уровне 71,14 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 1%, до 61,8 доллара за баррель.

"В четверг российский рынок акций вышел к новым историческим максимумам. Повышательной динамике способствовал общерыночный рост риск-аппетитов на фоне подтверждения прогресса в движении к торговому соглашения США и КНР, подъема нефтяных котировок, снижения рисков жесткого Brexit и ожиданий свежих стимулов со стороны регулятора", — комментирует рекордный рост Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"В лидерах роста – нефтяники, которых поддержало удорожание Brent до уровней выше 61 доллара при одновременной слабости рубля. Последний фактор также стимулировал покупки в металлургическом секторе. Нефтяные цены накануне получили импульс к росту после выхода недельных данных о снижении запасов сырой нефти в США", — поясняет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И АУТСАЙДЕРЫ

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" к закрытию торгов поднялись в цене на 8,41%, до 43,55 рубля, обновив максимум с весны 2006 года.

Цена акций "Лукойла" обновила исторический максимум, поднявшись выше 6,1 тысячи рублей и закрепляясь на этом уровне. К закрытию торгов бумаги компании подорожали на 2,91%, ранее в четверг они поднимались на 3%, до 6156 рублей – нового исторического максимума. Аналитики считают, что кроме недавно объявленных планов увеличения дивидендов поддержка акциям нефтяной компании приходит от потока позитивных новостей с экономического форума "Россия-Африка".

Также исторический максимум обновили акции "Норникеля", поднявшись на 3,54%, до 17 130 рублей, на фоне роста цен на никель на мировом рынке и небольшого ослабления рубля.

Также среди лидеров роста – акции Polymetal (3,44%), "Газпрома" (3,28%), компании "Энел Россия" (2,61%), обыкновенные акции "Башнефти" (2,41%), акции "Яндекса" (2,13%), "Полюса" (1,63%) и бумаги Сбербанка (префы выросли на 1,62%, обыкновенные акции – на 1,34%).

Среди лидеров падения – бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снизились в цене на 2,94%, префы – на 1,1%), акции банка "Санкт-Петербург" (-1,2%) и "Юнипро" (-1,04%).

ПРОГНОЗЫ

С учетом позитивного внешнего фона, нельзя исключать, что индекс Мосбиржи завтра попробует обновить исторический максимум и может протестировать уровень 2880 пунктов, но нельзя забывать о сильной локальной перекупленности индекса, который растет без коррекций уже две недели, поэтому весьма вероятно, что во второй половине дня многие инвесторы захотят зафиксировать прибыль, отмечает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

Он полагает, что индекс Мосбиржи может закрыть неделю ниже 2850 пунктов.

По индексу РТС, в связи с некоторым локальным ослаблением рубля несмотря на рост котировок нефти, уровень закрытия торгов завтра, вероятно, будет ниже 1400 пунктов, добавляет он.