ВАШИНГТОН, 24 окт /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США по итогам торгов в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику, на нее повлияли с одной стороны отчётность торгующихся там эмитентов, а с другой макроэкономические показатели и глобальные новости, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,03%, до 26825,89 пунктов, несколько отыграв свое падение на открытии биржи в 24%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,81%, до 8185,488 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижается на символические 0,19%, до 3010,2 пункта.

Инвесторы оценивают финансовые результаты компаний. Так, котировки акций Twitter обваливались в течение дня на 17,2%, после того как компания сообщила о снижении чистой прибыли в третьем квартале на 95%, до 36,52 миллиона долларов. А акции крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay снижались в цене на 8,8% после сообщения об уменьшении чистой прибыли компании в отчетном периоде в 2,3 раза.

С другой стороны, трейдеры обращают внимание на чистую прибыль Microsoft, которая выросла в годовом выражении на 21% и составила 10,678 миллиарда долларов. Акции компании дорожают на 1,9%. Кроме того, чистый убыток Tesla, приходящийся на акционеров, за первые три квартала сократился на 13,4% по отношению к прошлому году и составил 967 миллионов долларов. Котировки Tesla подскакивают на 15,8%.

Инвесторы меньше обращают внимание на очередные макроданные. Так, продажи новостроек в США в сентябре уменьшились на 0,7%, до 701 тысячи. Кроме того, показатель августа месяца был пересмотрен до 706 тысяч с 713 тысяч.

Ситуацию на рынке простимулировало и выступление вице-президента США Майка Пенса, который хоть и высказывал неудовлетворенность ходом экономических и политических реформ в Китае, заявил о готовности и заинтересованности Соединенных Штатов в сотрудничестве с ним в ряде областей, включая экономику.