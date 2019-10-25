МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Курс британского фунта стерлингов снижается к доллару в пятницу утром на фоне тревоги инвесторов вокруг Brexit (выхода Великобритании из ЕС), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 мск курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,2841 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,285 доллара. Курс евро к доллару опускался до 1,1103 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1104 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 108,66 иены со 108,61 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,06%, до 97,69 пункта.

Инвесторы сохраняют осторожность из-за беспокойства вокруг переговоров по Brexit и торговых переговоров между США и Китаем.

"В целом, мы пришли к выводу, что мы еще не вступили в новую фазу "риска" в более широком смысле слова", — приводит агентство Рейтер слова главного технического стратега-аналитика в RBC Dominion Securities Джорджа Дэвиса (George Davis).

В настоящее время Лондон ждет решения ЕС, который должен определиться, переносить ли срок Brexit с 31 октября на более поздний срок. Британский премьер-министр Борис Джонсон, неоднократно заявлявший, что не будет просить о продлении Brexit, был вынужден это сделать в связи со спешно принятым парламентом закона и соответствующим голосованием коллег по парламенту.

Трейдеры также обращают внимание на внешнеторговые отношения США и Китая, очередной раунд которых пройдет в пятницу, 25 октября. Инвесторы сохраняют осторожность относительно покупки рисковых активов, они оценивают вероятность того, что повышение пошлин в декабре на импорт ряда китайских товаров в США может не состояться.