МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.47 мск GDR "Газпрома" дорожали на 0,51% — до 7,56 долларов, "Газпром нефти" — на 1,01%, до 32,62 доллара. Бумаги "Роснефти" падали в цене на 0,06% — до 6,55 доллара, "Лукойла" — повышались на 0,47%, до 95,85 доллара, "Новатэка" – дешевели на 0,56%, до 212,6 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 1% — до 1,33 доллара, Сбербанка — на 0,52%, до 15,18 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,81% — до 18,33 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,23% — до 26,74 доллара, "Северстали" — на 0,44%, до 13,62 доллара, НЛМК — снижались в цене на 0,85%, до 19,34 доллара.

Цена GDR "Магнита" снижалась на 0,72% — до 11,34 доллара, "Ленты" — на 0,23%, до 3,26 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,42% — до 4,28 доллара.