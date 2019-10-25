МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" аномально растут третий день подряд, обновляя максимумы с весны 2006 года, привилегированные акции также показывают значительный рост, свидетельствуют данные Московской биржи.

В результате роста акций "Сургутнефтегаз" превзошел "Газпром нефть" по капитализации, заняв седьмое место среди российских торгуемых эмитентов с результатом более 2 триллионов рублей. "Газпром нефть" на данный момент стоит 1,974 триллиона рублей.

К 11.08 мск обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожали на 9,18% (уже поднимались на 10,3%, до 48 рублей – максимума с весны 2006 года), префы росли на 1,61% (уже подскакивали на 3%, до 40,67 рубля); акции "Газпром нефти " после роста на утренних торгах перешли к умеренному снижению и теряют порядка 0,04%, опускаясь до 416,5 рубля.

В лидерах по капитализации по-прежнему "Газпром" с результатом 5,7 триллиона рублей, Сбербанк на втором месте — 5,4 триллиона рублей, "Роснефть" на третьем — 4,446 триллиона рублей.