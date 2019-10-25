МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Московская биржа с 28 октября увеличит время торгов в сделках по официальному курсу ЦБ РФ в паре доллар-рубль и в сделках на курс валютного фиксинга самой торговой площадки; заявки будут приниматься раньше на 15 и 30 минут соответственно — с 9.30 мск, говорится в сообщении биржи.

"Двадцать восьмого октября 2019 года на валютном рынке расширяется время торгов на курсы валютного фиксинга и курс Банка России. Заявки по инструментам USDRUB_WAP0 (сделки по средневзвешенному курсу на 11.30, то есть по официальному курсу ЦБ) и USDRUB_FIX0 (сделки по валютному фиксингу USD/RUB MOEX на 12.30) теперь принимаются с 09.30 мск", — указывается там же.

Для сделок по курсу ЦБ РФ также уменьшается размер лота с 100 тысяч до 1 тысячи долларов США, сообщает биржа. Кроме того, вводится индикация наличия заявок в режиме торгов по курсу ЦБ, добавляет торговая площадка. Таким образом, участники получат возможность видеть наличие и направление заявок (покупка или продажа) по данному инструменту, резюмируется в сообщении.

"Возможность проводить конверсионные операции по официальному курсу Банка России на Московской бирже реализована в апреле 2019 года. За прошедший период операции по курсу ЦБ проводили 24 участника, их объем составил 37 миллиардов рублей. Объем сделок по валютному фиксингу Московской биржи за 9 месяцев 2019 года составил 343 миллиардов рублей – рост на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сделки заключали 14 банков", — указываются данные торгов в сообщении биржи.