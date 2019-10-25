МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы поднялись, кроме гонконгского Hang Seng, трейдеры ожидают продолжения торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48%, до 2954,93 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,99%, до 1632,4 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — снизился на 0,49%, до 26667,39 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,11%, до 2087,89 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,68%, до 6739,2 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,22% — до 22799,81 пункта.

Очередной раунд торговых переговоров США и Китая намечен на пятницу. Предыдущий этап обсуждений завершился 10-11 октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение пошлин на импорт ряда китайских товаров, которое должно было вступить в силу 15 октября. Теперь трейдеры ожидают, состоится ли декабрьское повышение американских пошлин.

Другим фактором риска остается неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Ранее британский парламент во втором чтении принял новый законопроект о Brexit, но отказался рассмотреть его за три дня, как того требовал премьер-министр Борис Джонсон. В настоящее время Лондон ждет решения ЕС, который должен решить, переносить ли срок Brexit с 31 октября на более поздний срок.

На следующей неделе пройдут заседание двух крупных мировых центробанков — Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии. Встречи намечены на на 29-30 октября и 31 октября соответственно. По данным CME Group, 93,5% аналитиков ожидают, что Федрезерв в октябре в третий раз подряд понизит ставку — на 0,25% с текущей отметки в 1,75-2%.