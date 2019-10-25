МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в рамках коррекции после непрерывного роста в течение восьми сессий подряд и на фоне фиксации прибыли игроками перед выходными, при том что утром индекс Мосбиржи переписал исторический максимум, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.00 мск уменьшается на 0,53%, до 2861,87 пункта, индекс РТС — на 0,09%, до 1412,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 23 копейки, до 63,84 рубля, курс евро – на 21 копейку, до 70,91 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,23%, до 61,5 доллара за баррель.

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ

Российский рынок акций открыл торги умеренной коррекцией после сильного роста в четверг, когда индекс Мосбиржи закрылся на историческом максимуме, а индекс РТС смог закрепиться выше психологического уровня в 1400 пунктов. Но после небольшого снижения рынок акций сделал попытку нового роста, и рублевый индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум, а долларовый индикатор РТС также сумел выйти в плюс.

Утренний рост индексов смогли обеспечить бумаги нефтегазовых компаний. При этом лидерами вновь стали бумаги "Сургутнефтегаза", которые на аномальном росте смогли обогнать по рыночной капитализации бумаги "Газпром нефти".

Впрочем, этот рост индексов был непродолжительным, и после обеда рынок акций снижается по широкому спектру бумаг.

"Сегодня утром российский рынок акций совершил еще один рывок в направлении 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, побив еще один исторический максимум, после чего перешел к умеренной коррекции. Снижение российских акций происходит на фоне сохранения котировок Brent выше 61 доллара. По нашему мнению, снижение носит коррекционный характер после недельного роста, на фоне нейтрального внешнего фона и приближения выходных часть инвесторов фиксирует прибыль", — комментирует инвестиционный стратег компании "БКС премьер" Александр Бахтин.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров падения – акции "Интер РАО" (-3,65%), депозитарные расписки X5 (-2,34%), ТМК (-2,23%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции снижаются на 2,17%, префы – на 1,31%), акции Polymеtal (-2,12%), а также акции "Новатэка" (-1,9%), НЛМК (-1,63%), ОГК-2 (-1,57%) и бумаги Сбербанка (-1,51%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" при этом продолжают аномально расти третий день подряд, обновляя максимумы с весны 2006 года, привилегированные акции также демонстрируют значительный рост. В результате "Сургутнефтегаз" превзошел "Газпром нефть" по капитализации, заняв седьмое место среди российских торгуемых эмитентов, с результатом более 2 триллионов рублей. "Газпром нефть" на данный момент стоит 1,974 триллиона.

К текущему моменту обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на 8%, а ранее в пятницу подскакивали на 10,3%, до 48 рублей – максимума с весны 2006 года, префы растут на 1% (ранее — на 3%, до 40,67 рубля).

Также среди лидеров роста – акции компании "Энел Россия" (1,14%), "Московского кредитного банка" (1,08%), ВТБ (0,84%), МТС (0,71%) и обыкновенные акции "Россетей" (0,6%).

Акции "Яндекса" растут на 0,4% на фоне позитивного отчета по US GAAP за третий квартал.

ПРОГНОЗЫ

По оценкам Бахтина, существенных изменений в динамике индекса Мосбиржи до конца дня не произойдет, прогнозный диапазон – 2850-2865 пунктов.

"Общая картина выглядит умеренно позитивно, но пока американские индексы не могут преодолеть свои уровни сопротивления и выйти на новые исторические максимумы, а наш индекс локально перекуплен и напрашивается небольшая коррекция или консолидация на текущих уровнях. В связи с этим сегодня лучше не торопиться с покупками акций, а подождать более низких цен в ближайшие пару торговых сессий", — считает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".