МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США умеренно прибавляют в начале торгов пятницы, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и нового раунда торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.17 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,3%, до 26886,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 8190,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 3012,68 пункта.

Инвесторы ожидают решения о величине учётной ставки ФРС. По данным CME Group, 93,5% аналитиков предполагает, что регулятор в третий раз подряд понизит её — на 0,25% с текущей отметки в 1,75-2%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Заседание ФРС состоится 29-30 октября.

Кроме того, сегодня ожидается новый раунд торговых переговоров США и Китая. Предыдущий этап обсуждений завершился 10-11 октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение пошлин на импорт ряда китайских товаров, которое должно было вступить в силу 15 октября. Теперь трейдеры ожидают, состоится ли декабрьское повышение американских пошлин.

При этом сдерживает рост индексов падение стоимости акций компании Amazon, которые дешевеют на 3,3% после сообщения о снижении чистой прибыли компании на 21% в третьем квартале.

"Мы видели некоторые неудачи… в основном из-за неопределенности развития торгового конфликта США и КНР, но в целом похоже, что мы приближаемся к достаточно хорошему сезону отчетности", — сказал агентству Рейтер главный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питер Кардийо (Peter Cardillo)

Инвесторы также обратили внимание на статистику индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), который, согласно данным института, поднялся до 95,5 пункта в месячном выражении, хотя аналитики ожидали роста показателя до 96 пунктов.