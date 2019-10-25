МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Цена на золото продолжает рост в пятницу вечером, в то время как рынки ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно учётной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 6,4 доллара, или на 0,43%, до 1511,25 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро растет на 1,87%, до 18,137 доллара за унцию.

На котировки металлов сильное влияние оказывает ожидание инвесторами заседания ФРС, которое пройдет в США 29-30 октября. По данным CME Group, 93,5% аналитиков ожидают, что Федрезерв в третий раз подряд понизит ключевую ставку — на 0,25% с текущей отметки в 1,75-2%.

Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, так как это отражается на курсе доллара, который влияет на котировки металла.

Стоимость золота находится и под влиянием торговых переговоров США и Китая, а также неопределенности вокруг процесса выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Сегодня ожидается новый раунд американо-китайских торговых переговоров. Предыдущий этап обсуждений завершился 10-11 октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение пошлин на импорт ряда китайских товаров, которое должно было вступить в силу 15 октября. Тем временем Великобритания попросила ЕС перенести дату Brexit с 31 октября ещё на квартал. Послы 27 стран ЕС провели в среду первое неформальное обсуждение отсрочки Brexit, но официальных решений принято не было.