МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования акциями компании "МРСК Центра" на Московской бирже в июле и августе 2018 года, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России установил факты манипулирования на организованных торгах рынком обыкновенных акций ПАО "МРСК Центра", совершенные 13 июля 2018 года и 29 августа 2018 года Балушкиным Андреем Юрьевичем и Балушкиной Светланой Владимировной, состоящими друг с другом в родственных отношениях", — указывает регулятор.

"В ходе проведенной Банком России проверки установлено, что Балушкиным А.Ю. по предварительному соглашению с Балушкиной С.В. в режиме основных торгов биржи заключались взаимные сделки с акциями ("МРСК Центра" – ред.) на основании анонимных безадресных заявок. Поручения, поданные Балушкиным А.Ю. и Балушкиной С.В., имели идентичные значения параметров цены и объема и подавались с одного персонального компьютера с минимальной разницей во времени", — поясняет регулятор.

Это приводило к существенным отклонениям параметров торгов акциями "МРСК Центра", отмечается в сообщении.

Банк России также сообщил, что принял в отношении этих людей меры, направленные на недопущение совершения аналогичных нарушений в дальнейшем, в том числе в соответствии с требованиями КоАП.