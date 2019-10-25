МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Курс доллара вечером в пятницу растёт по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании нового раунда торговых переговоров между США и Китаем.

По состоянию на 19.03 мск курс евро к доллару снижается до 1,1081 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1104 доллара, курс фунта стерлингов — до 1,2834 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,285 доллара, курс доллара к иене растет и составляет 108,74 против уровня предыдущего закрытия в 108,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,21%, до 97,84 пункта.

Валютные рынки находятся под влиянием фактора торговых переговоров США и Китая, следующий раунд которых должен начаться позже в пятницу. Предыдущий этап обсуждений завершился 10-11 октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение пошлин на импорт ряда китайских товаров, которое должно было вступить в силу 15 октября.

Фунт стерлингов, в свою очередь, слаб из-за неизвестности в процессе выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Великобритания попросила отложить свой выход из ЕС с 31 октября ещё на квартал, поскольку пока так и не ратифицирован договор о его условиях. Ранее в пятницу послы при ЕС 27 остающихся в Евросоюзе стран подтвердили необходимость отложить Brexit. Окончательное решение об этом должны принять единогласно остающиеся в ЕС страны.

Также инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 29-30 октября. По данным CME Group, 93,5% аналитиков предполагает, что Федрезерв в третий раз подряд понизит ключевую ставку — на 0,25% с текущей отметки в 1,75-2%.