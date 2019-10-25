МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок по итогам торгов пятницы разнонаправленно изменился по индексам, свидетельствуют биржевые сводки.

Укрепившийся после решения о снижении ключевой ставки Банка России рубль обусловил разнонаправленную динамику биржевых индексов, отмечают эксперты.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0,13%, до 2873,41 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,54% до 1421,2 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ЗАПЫХАВШИЙСЯ РЫНОК

Российский фондовый рынок после нескольких дней роста и обновления исторического максимума по индексу Мосбиржи в конце недели взял передышку.

Мировые фондовые рынки менялись сегодня разнонаправленно, не давая четких сигналов. Их игроки сейчас отслеживают квартальные финансовые корпоративные отчеты.

Рынок нефти после недавнего роста также слегка корректируется вниз (-0,2%, до 61,57 доллара за баррель сорта Brent), также не давая четких сигналов динамике стоимости российских акций.

Определенную поддержку рублевым активам оказало решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 6,5% годовых. Вместе с тем, эти действия регулятора ожидались и не вызвали бурной реакции на российских торговых площадках.

"СУРГУТНЕФТЕГАЗ" ПРОДОЛЖИЛ РАЛЛИ

В лидерах роста на рынке РФ остаются акции "Сургутнефтегаза" (+7%), снова дорожавшие в отсутствие определенных новостей. Правда, вечером в пятницу журнал "Нефтегазовая вертикаль" сообщил со ссылкой на источники, что "Сургутнефтегаз" намерен приобрести долю компании "Лукойл". По словам одного из источников издания, речь идет в первую очередь о пакете президента и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова. Но пресс-служба "Лукойла" официально опровергла появившуюся в СМИ информацию об этом.

Сегодня региональная нефтяная компания даже обгоняла в течение торгов по капитализации "Газпром нефть" (+0,2%), выходя на седьмое место, однако к закрытию сессии не удержалась на этой позиции.

Так называемая "кубышка" "Сургутнефтегаза" составляет около 3 триллионов рублей, и эта сумма была приблизительно в три раза больше рыночной капитализации компании до осеннего повышения акций, рассуждает Александр Осин из ИК "Фридом финанс". "Эти ресурсы хранились в высоколиквидных валютных инструментах, и доход по ним составлял в среднем несколько сотен миллиардов рублей в год, что вполне сравнимо с доходом от основной деятельности компании", — указывает он.

"Если же консервативный "Сургутнефтегаз" станет инвестором рынка высокорискованных активов, то потенциальная доходность "кубышки" составит уже 30-40% в год, а потенциальная чистая прибыль "Сургутнефтегаза" в акции увеличится приблизительно в два раза. На этом фоне справедливая стоимость "обычки" и "префов" до конца 2019 года поднимается до 62,68 и 66,7 рубля соответственно", — добавил он.

Кроме того, заметно выросли в цене сегодня и префы "Транснефти" (+2,5%), "Башнефти" (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Газпрома" (+1,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (-3%), ММК (-1,8%), "Магнита" (-1,5%), "Алросы" (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В свете приближения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в понедельник стоит обратить внимание на публикацию сальдо внешней торговли товарами США в сентябре, добавляет Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Мы не ожидаем сильных ценовых колебаний на отечественном рынке. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи 28 октября может консолидироваться в зоне 2850-2870 пунктов", — добавил он.

Поддержкой для индекса Мосбиржи выступает зона 2850-2840 пунктов, сопротивлением — 2900 пунктов, оценил Иван Марков из ИК "Иволга капитал".

"Индекс РТС может заняться тестированием уровня сопротивления 1460 пунктов. Однако драйвер роста текущей недели в виде снижения ставки ЦБ исчерпал себя, и для дальнейшего роста необходимы новые сигналы", — добавил он.

До решения Федрезерва о дальнейшей величине учётной ставки рынки, скорее всего, будут консолидироваться или немного снижаться, после решения в случае снижения ставки и "мягких" комментариев со стороны главы ФРС рост на фондовых рынках должен возобновиться, считает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"С учетом этого прогноза, до среды ожидаемый диапазон колебаний индекса Мосбиржи составит 2820-2880 пунктов, а ближе к концу недели возможно установление нового исторического максимума в районе 2900 пунктов", — оценил он.