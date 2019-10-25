МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером уверенно рос к доллару и евро на фоне решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 6,5% годовых.

Возобновление роста цен на нефть также поддержало курс рубля вечером.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.29 мск снижался на 19 копеек — до 63,88 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 70,77 рубля, следует из данных Московской биржи.

РЕШЕНИЕ ЦБ ПОДДЕРЖАЛО РУБЛЬ

Банк России в пятницу, как и ожидалось, снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Впервые с декабря 2017 года шаг снижения составил сразу 0,5 процентного пункта.

В итоговом пресс-релизе ЦБ заявил, что по-прежнему планирует оценивать целесообразность снижения ставки на одном из ближайших заседаний. Регулятор будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, внутренних и внешних рисков и реакции на них финансовых рынков.

Напугавшие в четверг рублевых "быков" перспективы снижения ставки ЦБ РФ еще на 0,5 п.п. уже в декабре, до 6% годовых, несколько отошли на второй план. Такая агрессия регулятора в снижении ставки может уменьшить доходность рублевых долговых инструментов и тем самым понизить эффективность carry trade в пользу рубля и даже привести к его сворачиванию, говорят эксперты. При этом большинство аналитиков по-прежнему ожидают еще одного снижения ставки в декабре, но уже более мягкого – на 0,25 п.п.

В итоге рубль прибавлял в пятницу, отыгрывая правило: "продавай на негативных ожиданиях, покупай на новостях".

Внешний фон к вечеру пятницы сложился умеренно-позитивным. Мировые фондовые биржи преимущественно растут в пределах 0,7%. Цены на нефть повышаются на 0,5% — до 61,98 доллара за баррель.

В итоге доллар и евро снижаются вечером на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующей неделе курс рубля лишится фактора поддержки в лице налогового периода, говорит Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Однако в начале недели инвесторы будут концентрировать свои ожидания на заседании ФРС. Если Федрезерв в очередной раз снизит ставку, то это поддержит рыночный оптимизм и сыграет в пользу сохранения позиций российской валюты. В понедельник ожидаем курс доллара в диапазоне 63,8-64,5 рубля", — оценил он.

Оптимистичная риторика ЦБ в отношении инфляции и сохранение в релизе ключевой формулировки о "целесообразности дальнеи?шего снижения ключевои? ставки на одном их ближаи?ших заседании?" сохраняют вероятность еще одного смягчения процентнои? политики до конца текущего года, даже несмотря на нынешнее агрессивное снижение ставки сразу на 0,5 п.п., рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"В то же время сегодняшнее решение заметно сокращает потенциал дальнеи?шего смягчения процентнои? политики. Не исключаем, что в случае еще одного снижения ставки (уже на 0,25 процентного пункта) на следующем заседании в декабре, с началом 2020 года регулятор может взять паузу в цикле смягчения ДКП", — добавил он.