БУЭНОС-АЙРЕС, 25 окт /ПРАЙМ/. Курс аргентинского песо сильно провалился перед воскресными президентскими выборами, свидетельствуют данные банков.

Ещё неделю назад крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion продавал доллар по 60 песо, а 25 октября он стоит уже 65 долларов.

Большинство банков следуют его примеру и продают доллар по 64,5-65 песо. В их числе Banco Ciudad, BBVA Frances, Galicia и Banco Hipotecario.

Основные соперники на этих выборах — действующий президент Маурисио Макри и глава левоцентристской оппозиции Альберто Фернандес. Победа Фернандеса на праймериз 11 августа обернулась падением бирж на 38% и обвалом национальной валюты на 30%. Песо затем отыграл падение, но постепенно снова ослаб.