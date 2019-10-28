МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Курс доллара повышается к иене и снижается к евро в понедельник утром в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.52 мск курс доллара к иене поднимался до 108,73 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,64 иены. Курс евро к доллару рос до 1,086 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1078 доллара за евро. Курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,2818 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2821 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 97,84 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем заседании ФРС, на котором, как ожидается, будет принято решение о снижении процентной ставки. Заседание состоится 29-30 октября.

"Снижение ставки ФРС уже учтено (рынком — ред.), но доллар может скорректироваться, если Федрезерв каким-то образом сигнализирует, что не будет снижать ставки дальше", — приводит агентство Рейтер слова валютного стратега Daiwa Securities Юкио Ишидзуки (Yukio Ishizuki).

Трейдеры также следят за ситуацией вокруг выхода Великобритании из ЕС. В конце прошлой недели британский парламент во втором чтении принял новый законопроект о Brexit, но отказался рассмотреть его за три дня, как того требовал премьер-министр Борис Джонсон. В настоящее время Лондон ждет решения ЕС, который должен решить, переносить ли срок Brexit с 31 октября на более поздний срок.