МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Цена на золото растет в понедельник утром в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 10.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,85 доллара, или на 0,19% — до 1508,15 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 1,07% — до 18,117 доллара за унцию.

В центре внимания инвесторов находится предстоящее заседание ФРС США 29-30 октября. Аналитики прогнозируют, что регулятор в третий раз в этом году понизит базовую ставку — на 0,25% с текущей отметки в 1,75-2%. Изменение ставки ФРС влияет на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на котировках золота. Трейдеры также традиционно ждут комментариев регулятора по дальнейшей монетарной политике.

"Все внимание теперь сосредоточено на заседании Федрезерва. То, чего действительно ждут инвесторы, так это некоторой ясности о том, сохранит ли центробанк "голубиный" настрой до конца текущего года", — приводит агентство Рейтер комментарий экономиста Национального австралийского банка Джона Шарма (John Sharma).