МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Рубль незначительно теряет к доллару и евро в начале торговой сессии после ощутимого роста в конце прошлой недели.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 3 копейки, до 63,88 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 70,84 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,7% — до 61,59 доллара за баррель по марке Brent.