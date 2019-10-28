МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Депозитарные расписки TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", на Московской бирже умеренно растут в начале дня, следует из динамики торгов. TCS Group возобновит выплату дивидендов по итогам IV квартала

Торги ГДР компании стартовали в понедельник.

Цена открытия одной депозитарной расписки составила 1188,6 рубля, в ходе торгов ценная бумага уже поднималась почти на 2% к цене открытия — до 1212 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

К 11.05 мск стоимость депозитарной расписки TCS Group росла на 0,4% к цене открытия — до 1193,2 рубля, при этом индекс Мосбиржи рос на 0,45%.

В пятницу на Лондонской бирже на закрытии торгов одна GDR стоила 18,32 доллара.