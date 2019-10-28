МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Фунт дорожает к доллару в понедельник утром, инвесторы ожидают решения Евросоюза по срокам выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.59 мск курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,2831 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2821 доллара.

Курс евро к доллару увеличивался до 1,1092 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1078 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 108,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,64 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 97,78 пункта.

В конце прошлой недели британский парламент во втором чтении принял новый законопроект о Brexit, но отказался рассмотреть его за три дня, как того требовал премьер-министр Борис Джонсон. В настоящее время Лондон ждет решения ЕС, который должен решить, переносить ли срок Brexit с 31 октября на более поздний срок. По данным источника РИА Новости, послы при ЕС 27 остающихся в Евросоюзе стран (Coreper) подтвердили необходимость отложить Brexit.

Позднее на текущей неделе трейдеры ожидают выхода важных статистик и заседания крупных мировых ЦБ. Встреча Федеральной резервной системы (ФРС) США состоится 29-30 октября, аналитики ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,75-2%. В четверг, 31 октября, состоится встреча Банка Японии.

В среду, 30 октября, и в пятницу, 1 ноября, будут опубликованы данные по росту ВВП США в третьем квартале и безработице в стране в октябре соответственно. Аналитики ожидают, что в третьем квартале рост ВВП замедлился до 1,7% с 2% во втором квартале, а безработица выросла до 3,6% с сентябрьских 3,5%. Показатели являются ключевыми для Федрезерва при принятии решения по монетарной политике.