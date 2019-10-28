МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Биржи Европы в понедельник в основном торгуются в минусе, больше всего снижается британский фондовый индекс FTSE 100 на неопределенности со сроками Brexit, а также на корпоративных новостях, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,29% — до 7303,19 пункта, французский CAC 40 — на 0,16%, до 5713,26 пункта. Немецкий DAX рос на символические 0,05% — до 12901,38 пункта.

Инвесторы сохраняют осторожность из-за неопределенности с Brexit. Лондон ждет решения ЕС, который должен определиться, переносить ли срок Brexit с 31 октября на более поздний срок. Британский премьер-министр Борис Джонсон, неоднократно заявлявший, что не будет просить о продлении Brexit, на прошлой неделе был вынужден это сделать в связи с законом, спешно принятым в парламенте.

Акции британско-гонконгской компании HSBC Holdings PLC дешевеют на 3,7%, способствуя снижению британского FTSE 100. Ранее банк отчитался о снижении чистой прибыли в третьем квартале. Данные оказались хуже ожиданий рынков.

Акции LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) дорожают на 0,3%, а ранее в ходе торгов подскакивали на 1% после того, как французская компания подтвердила намерение купить американскую ювелирную компанию Tiffany & Co. почти за 14,5 миллиарда долларов.