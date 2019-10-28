МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" подскочили на 7% и обновили исторический максимум на фоне новостей из Индонезии, вызвавших опасения дефицита никеля на рынке, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 14.03 мск бумаги ГМК дорожали на 4,9%, ранее в понедельник бумаги "Норникеля" росли почти на 7%, до 18400 рублей, обновляя исторический максимум.

Акции "Норникеля" реагируют на новости из Индонезии. Как сообщило агентство Блумберг, ранее в понедельник власти страны заявили о немедленном введении запрета на экспорт никелевой руды, тогда как ранее эта мера планировалась с января 2020 года.