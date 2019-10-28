МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают по итогам начавшейся недели повышения рынка акций РФ по основным биржевым индексам по отношению к уровням закрытия пятницы и незначительного изменения курса рубля против доллара и евро на текущей неделе, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится на 0,2%, до 2878 пунктов, РТС — на 0,5%, до 1428 пунктов.

Цена на нефть марки Brent снизится на 0,5 доллара, до уровня 61,6 доллара за баррель.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Курс евро выраcтет в пределах 1 цента, до 1,116 доллара, доллара снизится на 5 копеек, до 63,8 рубля, евро подорожает на 10 копеек, до 70,8 рубля, также ожидают аналитики.

Поддержку рублю может оказать прохождение пика налоговых выплат (25-28 октября будет суммарно уплачено налогов на сумму 1,56 триллиона рублей), высокие нефтяные котировки и спрос нерезидентов на госбумаги на фоне решения Банка России о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный".

После понижения ставки ЦБ РФ и нового прогнозного диапазона инфляции от регулятора ожидается продолжение роста котировок облигаций федерального займа (ОФЗ), считает Алексей Скабалланович из компании "Регион эссет менеджмент". Это также продолжит поддерживать курс рубля, добавил он.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДРАЙВЕРЫ ФОНДОВОГО РЫНКА

"Из ключевых событий выделим заседание Федрезерва, который может в третий раз подряд пойти на снижение ставки. Динамика фондовых рынков во второй половине недели во многом может зависеть от итогов заседания ФРС", — говорит Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Решение Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшего значения учётной ставки, которое станет известно 30 октября, окажет решающее влияние на рынок, так же как и выход блока американской статистики перед заседанием Федрезерва, добавляет Кочергин. С большой долей вероятности американский регулятор снизит ставки на 25 б.п., до уровня в 1,5-1,75% годовых, полагает он.

"Заседание ФРС на предстоящей неделе не должно принести сюрпризов, ставка будет понижена. Хотя некоторые комментарии после заседания могут несколько поменять краткосрочные ожидания на рынках. Скорее всего, на этом фоне у инвесторов будут преобладать оптимистические настроения. Выглядит достаточно вероятным возврат на уровни выше 3020 по S&P и даже тестирования исторического максимума", — полагает Андрей Манько из РИА Рейтинг.

В США в день заседания ФРС выйдет предварительная оценка ВВП за третий квартал, а в пятницу выйдет блок важных данных о рынке труда страны, уточняет Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

В четверг на настроениях биржевиков может отразиться публикация индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая за октябрь, а также данных об объеме розничных продаж Германии в сентябре, добавляет он.

Нефть продолжит находиться на текущем уровне, как за счет снижения ставки, так и из-за статистики её запасов в США, считает Манько.

При продолжении положительной динамики переговоров о торговом соглашении между США и Китаем рынки будут продолжать брать новые максимумы, уверен Скабалланович.

Информация о таком возможном соглашении, вероятно, будет противоречивой и поэтому добавит волатильности на всех рынка, в том числе и товарных, но общее влияние этого фактора по итогам недели будет нейтральным, в свою очередь считает Манько.

В информационное поле вернется и тема выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс" считает это главной интригой, поскольку за неделю до решающей даты так и не было полной ясности, произойдет ли всё в запланированный срок или будет опять перенесено.

Формально 31 октября еще остаётся крайней датой Brexit, напоминает Дейнека. Однако сильного влияния на риск-аппетиты он не ожидает – на текущем этапе вероятность Brexit крайне мала. "Участники рынка практически не сомневаются в том, что Лондон и Брюссель в очередной раз перенесут "дату икс", в жестком сценарии никто не заинтересован", — добавляет эксперт.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ В РФ

Что касается рынка РФ, то события пятницы, когда произошло заседание Банка России, способны его дополнительно поддержать, считают эксперты.

Российский рынок будет на волне позитива после радикального снижения ставки Центробанком РФ, кроме того, решение ФРС также подстегнет российских игроков к покупкам, уверен Манько.

Если долгое время до текущего момента снижение ключевой ставки в РФ и ставок на долговом рынке оказывало лишь опосредованное влияние на динамику российских акций, то сейчас ситуация начинает несколько меняться, и влияние уровня ставок на фондовый рынок становится похожим на картину, привычную для зарубежных рынков, отмечает Поддубский.

"В текущих ценах облигаций решение ЦБ РФ уже во многом было заложено, однако рынки могут переоценить дальнейший темп понижений ставки, и, соответственно, облигации еще немного вырастут в цене. Акции голубых фишек также будут в основном в зеленой зоне", — считает Манько

Дейнека считает, что при условии сохранения ценовой конъюнктуры в нефти в районе 60-62 доллара за баррель и текущих уровней глобальных риск-аппетитов индекс Мосбиржи на будущей неделе может протестировать новые исторические максимумы, прогнозный диапазон на неделю — 2850-2890 пунктов.

Ващенко полагает, что целью роста станет уровень 2900 пунктов по индексу Мосбиржи.

Скабалланович также ожидает продолжения роста основных индексов.

В краткосрочной перспективе российский рынок акций локально смотрится перегретым, поэтому есть вероятность умеренной коррекции в начале недели, в то же время предупреждает Поддубский.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Из корпоративных событий можно выделить публикацию финансовых результатов за третий квартал по МСФО "Магнита" (вторник), "Новатэка" (среда), Сбербанка, ММК и "Детского мира" (четверг), напоминает Поддубский.

Дейнека добавляет, что на неделе операционные результаты за третий квартал также представят "Лента", "Норникель", Evraz, а "Аэрофлот" опубликует финансовые результаты за третий квартал по РСБУ. Корпоративный новостной фон может привести к локальным сильным движениям в акциях перечисленных компаний, обращает внимание он.

Что касается отдельных секторов, то, по мнению Кочергина, на текущей неделе привлекательными для инвестирования будут финансовые услуги и золотободыча, а наименее интересной – добыча алмазов. Он полагает, что в лидерах роста могут оказаться бумаги Сбербанка, "Полюса" и Polymetal.

"Намеки на новую более жёсткую сделку ОПЕК+ толкает нефть вверх, а с ней и весь наш нефтегазовый сектор", — отмечает Скабалланович.

"Несмотря на вероятность локальной коррекции на российском рынке, мы по-прежнему сохраняем интерес в акциях компаний из внутренних секторов с относительно стабильными финансовыми показателями и высокими дивидендами. Отдельно отметим акции МТС, ЛСР, представителей сектора электроэнергетики и привилегированных акций Сбербанка", — указывает Поддубский.

"Лучше рынка будут бумаги "Газпрома" и торговых сетей (в надежде на активизацию спроса из-за снижения склонности к сбережению), а хуже рынка — бумаги металлургов и энергетиков", — полагает Манько.