МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций третью сессию подряд обновляет исторический максимум по индексу Мосбиржи на умеренно позитивном внешнем фоне, укрепление рубля также помогает расти индексу РТС, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.07 мск увеличивается на 0,1%, до 2876,21 пункта (ранее в понедельник поднимался на 0,9%, до 2899,65 пункта – нового исторического максимума), индекс РТС — на 0,16%, до 1423,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 22 копейки, до 63,64 рубля, курс евро – на 18 копеек, до 70,54 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,35%, до 61,8 доллара за баррель.

"Все фондовые площадки, включая российский рынок, пребывают в оптимистичном настроении в понедельник, 28 октября… Азиатские индексы завершили день в плюсе, а европейские площадки торгуются преимущественно в "зеленой" зоне", — комментирует София Кирсанова из УК "Райффайзен капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Лидируют сегодня акции ДВМП, (головной компании российской транспортной группы Fesco – ред.) на новостях о том, что DP World и РФПИ вновь претендуют на покупку Fesco", — отмечает Альберт Короев из компании "БКС брокер".

В то же время в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ ранее в понедельник сообщили РИА Новости, что компания DP World, которая находится под контролем ОАЭ, в установленный срок не представила в ведомство актуализированные материалы о покупке Владивостокского морского торгового порта, входящего в группу Fesco, и "Портофлота".

В ходе торгов акции ДВМП подскакивали в цене на 34,6%, до 7,4 рубля – максимума с февраля 2018 года, к текущему моменту бумаги дорожают на 16,55%.

Акции "Норникеля" подскочили в цене на 7%, до 18 400 рублей, и обновили исторический максимум на фоне новостей из Индонезии, вызвавших ожидания дефицита никеля на рынке. Как сообщило агентство Блумберг, власти страны заявили о немедленном введении запрета на экспорт никелевой руды, тогда как ранее эта мера планировалась с января 2020 года. К текущему моменту бумаги ГМК дорожают на 4,43%.

Акции "Полюса" растут на 1,52%. "Интерес к бумагам золотодобывающей компании поддерживается ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущих центральных банков", — считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Также среди лидеров роста – депозитарные расписки X5 (2,29%), ММК (2,19%), "Северстали" (1,69%), префы "Сургутнефтегаза" (1,64%), "Русала" (1,49%), а также акции МТС (1,42%), "Энела России" (1,4%) и акции НЛМК (1,38%).

Среди лидеров снижения преобладали бумаги электрогенерирующих компаний на фоне разбирательств по поводу манипулирования тарифами на электроэнергию, отмечает Кочетков.

Среди лидеров падения – акции "МРСК Волги" (-3,39%), префы "Ленэнерго" (-3,38%), акции "МРСК Центра и Приволжья" (-2,82%), "Лукойла" (-2,39%), "Интер РАО" (-2,04%), а также акции "Русснефти" (-1,67%) и "Распадской" (-1,43%).

ПРОГНОЗЫ

Рост рынка на снижении ставки ЦБ РФ выдохся, но локальные истории позволяют индексам удерживаться в плюсе, отмечает Кочетков.

"Российский рынок способен сохранить плюс до закрытия на фоне роста ряда ключевых бумаг, включая ГМК "Норникель" и "Газпром". Впрочем, отечественный рынок также повышает перспективы роста за счёт ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ", — добавил он.

Наш рынок выглядит локально перекупленным, но при отсутствии негативных новостей, скорее всего, будет до конца дня торговаться в боковике в диапазоне 2860-2900 по индексу Мосбиржи, считает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".