МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (октябрь) 0,5% 0,7%
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен /ИПЦ/ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (октябрь) -0,3%

 

 
9:45 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (октябрь) 0,2% 0,2%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) (октябрь) -0,2%

 

 
12:50 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

 

 

 

 
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (август) 2% 2,1%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (октябрь) 125,1 127,4
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (сентябрь) 1,6% 0,5%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 4,45 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Магнит — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Обувь России — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB М.Видео — операционные результаты за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Московская биржа — реестр для ВОСА (21.11.2019, досрочные перевыборы Ревизионной комиссии)

 

 

 

 

 

 

 RUB РуссНефть — реестр для ВОСА (22.11.2019, в заочной форме, изменения в Устав)

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — СД (промежуточные див-ды)

 

 

 

 