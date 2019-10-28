МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник, а S&P 500 достиг исторического максимума на ожиданиях инвесторами скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.57 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) растёт на 0,66%, до 27135,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,66%, до 8297,87 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, добравшись до недоступной прежде высоты в 3040,96 пункта. Предыдущего исторического максимума этот индекс достигал в ходе торгов в июле — 3027,98 пункта.

Рост американских индексов поддерживает оптимизм инвесторов относительно развития внешнеторговых отношений США и Китая. Ранее в понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут с опережением графика, отметив, что речь идет о первом этапе соглашения, однако оно включает в себя довольно обширную повестку.

"Рынки, похоже, убеждены, что первая часть договора будет скоро заключена, и что идут переговоры о следующем этапе", — считает старший аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чьи слова приводит агентство Рейтер.

Инвесторы также ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о дальнейшей величине учётной ставки. По данным CME Group, 94,1% аналитиков ожидает, что Федрезерв понизит ставку на 0,25% с текущей отметки в 1,75-2%.

Акции американской ювелирной компании Tiffany & Co дорожают на 29% после сообщения СМИ о намерении французской компании LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) купить её почти за 14,5 миллиарда долларов, или за 120 долларов за акцию. Бумаги ювелирной компании торгуются на уровне в 127,19 доллара за акцию.