МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Доллар дорожает к иене в понедельник вечером после заявления американского президента Дональда Трампа о развитии торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск курс доллара к иене поднимается до 108,89 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,64 иены. Курс евро к доллару растёт до 1,092 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1078 доллара, курс фунта стерлингов к доллару — до 1,2857 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2821 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 97,77 пункта.

Поддержку доллару оказывает заявление Трампа о том, что торговые переговоры с Китаем идут с опережением графика. Он также отметил, что речь идет о первом этапе соглашения, однако он включает в себя довольно обширную повестку.

Кроме того, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 29-30 октября. По данным CME Group, 93,5% аналитиков предполагает, что Федрезерв понизит учётную ставку — на 0,25% с текущей отметки в 1,75-2%. "На рынках по-прежнему существует огромное количество расхождений и неопределенности в отношении того, что ФРС будет делать в следующем году", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега-аналитик Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).

Участники торгов также ожидают данных о росте ВВП США в третьем квартале и безработице в стране, которые будут опубликованы 30 октября и 1 ноября соответственно. Аналитики ожидают, что в третьем квартале рост ВВП замедлился до 1,7% с 2% во втором квартале, а безработица выросла до 3,6% с сентябрьских 3,5%. Эти показатели — ключевые для ФРС при принятии решений о монетарной политике.

Фунт укрепляется к доллару за счет оптимизма в истории выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в понедельник, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января.