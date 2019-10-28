МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Цена на золото продолжает снижение в понедельник вечером на фоне оптимизма вокруг торговых взаимоотношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,55 доллара, или на 0,7%, до 1494,75 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижается на 0,46%, до 17,843 доллара за унцию.

Золото, которое традиционно считается более надежным активом, теряет спрос инвесторов на фоне позитивных новостей по торговле. Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут с опережением графика, отметив, что речь идет о первом этапе соглашения, однако оно включает в себя довольно обширную повестку.

"Позитивные заголовки по-прежнему поддерживают наше мнение о том, что торговая напряженность ослабевает", — приводит агентство Рейтер мнение руководителя по валютной стратегии Brown Brothers Harriman Вина Тина (Win Thin).

В пятницу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения".