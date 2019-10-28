МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" незадолго до закрытия торгов на Московской бирже подскочили в цене более чем на 4% после сообщения о возможном IPO "Яндекс.Такси", следует из динамики торгов Московской биржи.

К закрытию торгов акции "Яндекса" выросли на 2,64% — до 2118,4 рубля (уже подскакивали на 4,2% — до 2149,2 рубля), при этом индекс Мосбиржи упал на 0,57%.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что подразделение "Яндекс.Такси", доля в котором принадлежит Uber, ведет переговоры о назначении Morgan Stanley и Goldman Sachs организаторами первичного публичного размещения акций.

Впрочем, Блумберг сообщает, что окончательного решения не принято, и "Яндекс" может решить не размещать акции подразделения.