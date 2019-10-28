МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером умеренно повышается против доллара и евро на фоне низкой рыночной активности.

Инвесторы выжидают перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно величины учётной ставки, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.59 мск снижается на 13 копеек, до 63,72 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 70,68 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СЛЕГКА ПРИБАВЛЯЕТ НА РЯДЕ ФАКТОРОВ

Евро дорожает до 1,11 доллара на форексе на фоне заявлений главы Евросовета Дональда Туска о том, что ЕС в составе 27 стран согласился в понедельник отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января, и теперь предстоит письменно утвердить это решение.

Рыночная активность невысока в ожидании игроками решения ФРС в среду. Ожидания снижения регулятором базовой учетной ставки на 0,25 процентного пункта с нынешних 1,75-2% годовых оказывают поддержку рублю против доллара, говорят эксперты.

Спрос на рублевую ликвидность также поддерживается продолжившимся налоговым периодом в России. 25-го и 28 октября банки суммарно выплатили налогов на сумму 1,56 триллиона рублей, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

При этом рынок нефти сползает (-1%, до 61,4 доллара за баррель). Снижение прибыли промышленных компаний Китая в сентябре ускорилось до 5,3% с 2% в августе. Китай — крупнейший в мире покупатель нефти, и такая статистика негативно отражается на котировках нефти.

В итоге доллар снижается вечером на 0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Завтра движение курса рубля во многом продолжат определяться внешней конъюнктурой, говорит Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Российской валюте не удастся развить масштабное укрепление – курс будет находиться в диапазоне 63,3-64,5 рубля за доллар", — оценил он.

Ожидаемый диапазон колебаний курса доллара на завтра составляет 63,45-63,85 рубля за доллар, оценила Елена Чижевская из РФИ-банка.